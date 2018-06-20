Эксперт оценил утверждение ЕС ответных мер на пошлины США

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT решение Евросоюза принять ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий.

«США понимают, что тот товарообмен, который пострадал от введения взаимных запретов, не является критическим ни для них, ни для Европы. В большей степени Америка ориентирована на Китай, а Европа для неё вторична. Задача США — сделать так, чтобы Европа немного начала стагнировать и её экономический уровень развития снижался. Это назывные санкции, о которых принято говорить в конгрессе и сенате США, но конфликт нарастает. Скорее всего, Трамп пойдёт на его эскалацию. Любые торговые войны отрицательно влияют на экономику тех стран, которые в них вступают: проиграют две стороны. Введённые санкции не являются окончательными», — полагает Судаков.

Ранее Евросоюз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Они будут введены в действие 22 июня. Меры охватывают список товаров общей стоимостью €2,8 млрд.

1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.