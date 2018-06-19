Пучдемон переедет из Берлина в Гамбург из соображений безопасности

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон решил переехать из Берлина в Гамбург из соображений безопасности.
Пучдемон переедет из Берлина в Гамбург из соображений безопасности
  • © Chris Emil Janssen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает El País.

«Пребывание Пучдемона в Берлине является слишком рискованным. Он живёт в слишком известном месте, мы помним об эпизоде, когда на него набросились с руганью. В связи с этим мы должны принять меры», — прокомментировал решение Пучдемона его адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс.

В Гамбурге также расположен суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, где рассматривается вопрос о передаче Пучдемона властям Испании.

Ранее сообщалось, что немецкий суд отклонил просьбу Генпрокуратуры повторно заключить под стражу Пучдемона. Сам бывший глава Каталонии не исключает, что может оказаться в тюрьме или в изгнании.   

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин в беседе с НСН прокомментировал планы Генпрокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн потребовать экстрадиции Пучдемона в Испанию.

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