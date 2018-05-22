Немецкий суд отклонил запрос Генпрокуратуры о повторном аресте Пучдемона
Представитель прокуратуры настаивал, что существует риск того, что Пучдемон может улететь из страны.
Отмечается, что суд Шлезвиг-Гольштейна не согласился с данными доводами.
Ранее немецкий суд принял решение отпустить Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.
3 апреля прокуратура Германии запросила ордер на арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию.
Карлес Пучдемон был задержан на границе Германии и Дании 25 марта, когда он направлялся в Бельгию.
Ранее декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин в беседе с НСН прокомментировал избрание нового главы правительства Каталонии Жоакима Торры.