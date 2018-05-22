Немецкий суд отклонил запрос Генпрокуратуры о повторном аресте Пучдемона

Немецкий суд отклонил просьбу Генпрокуратуры повторно заключить под стражу бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, сообщает Associated Press.

Представитель прокуратуры настаивал, что существует риск того, что Пучдемон может улететь из страны.

Отмечается, что суд Шлезвиг-Гольштейна не согласился с данными доводами.

Ранее немецкий суд принял решение отпустить Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.

3 апреля прокуратура Германии запросила ордер на арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию.

Карлес Пучдемон был задержан на границе Германии и Дании 25 марта, когда он направлялся в Бельгию.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин в беседе с НСН прокомментировал избрание нового главы правительства Каталонии Жоакима Торры.