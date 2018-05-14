Эксперт прокомментировал избрание нового главы правительства Каталонии
Как считает эксперт, фактическим руководителем автономии останется её экс-лидер Карлес Пучдемон.
«Торра — это последователь Пучдемона, человек, который будет верно проводить его линию», — заявил Чичин.
По его словам, если Германия не выдаст Пучдемона и если он не вернётся в Испанию в качестве заключённого, а останется на свободе, пусть и в эмиграции, то будет возглавлять совет республики.
«И это будет главный орган управления в Каталонии. Правительство автономии не будет техническим, но будет следовать этой стратегической линии», — пояснил эксперт.
Ранее Пучдемон поздравил Торру с утверждением главой Каталонии.