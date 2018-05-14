Пучдемон поздравил Торру с утверждением главой Каталонии

Бывший глава Каталонии, лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон поздравил своего однопартийца Жоакима Торру с утверждением на пост главы женералитата.

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«Поздравляю Кима Торру, очень достойного главу женералитата Каталонии. Культура и свобода, республика и демократия. Мои тепло и поддержка с безграничной благодарностью! Да здравствует Каталония!» — написал Пучдемон в Twitter. Enhorabona @QuimTorraiPla , Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. Cultura i llibertat, república i democràcia. Tot el meu afecte i suport, amb un agraïment immens! Visca Catalunya! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 14, 2018 Ранее стало известно, что Жоаким Торра избран главой каталонского женералитата спустя 199 дней после отстранения Пучдемона.