Пучдемон поздравил Торру с утверждением главой Каталонии

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Бывший глава Каталонии, лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон поздравил своего однопартийца Жоакима Торру с утверждением на пост главы женералитата.
Пучдемон поздравил Торру с утверждением главой Каталонии
  • Reuters
  • © Albert Gea

«Поздравляю Кима Торру, очень достойного главу женералитата Каталонии. Культура и свобода, республика и демократия. Мои тепло и поддержка с безграничной благодарностью! Да здравствует Каталония!» — написал Пучдемон в Twitter.

Ранее стало известно, что Жоаким Торра избран главой каталонского женералитата спустя 199 дней после отстранения Пучдемона.

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