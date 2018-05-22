Прокуратура Германии настаивает на экстрадиции Пучдемона в Испанию

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Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, изучив новые сведения, полученные от властей Испании, планирует добиваться экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передаёт Deutsche Welle со ссылкой на заявление ведомства.

Сообщается, что ранее власти Испании предоставили прокуратуре новые документы, в том числе видеозаписи с зафиксированными насильственными действиями против испанских полицейских в Каталонии во время референдума о независимости.

«Беспорядки достигли такого размаха, что прокуратура исходит из того, что выдача допустима и по обвинению в мятеже», — отмечается в заявлении.

22 мая суд Шлезвиг-Гольштейна отклонил ходатайство генеральной прокуратуры о повторном заключении Пучдемона под стражу, не усмотрев «повышенной опасности побега».

Ранее немецкий суд принял решение отпустить Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.

3 апреля прокуратура Германии запросила ордер на арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию.

Карлес Пучдемон был задержан на границе Германии и Дании 25 марта, когда он направлялся в Бельгию.

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