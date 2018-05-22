Прокуратура Германии настаивает на экстрадиции Пучдемона в Испанию
Сообщается, что ранее власти Испании предоставили прокуратуре новые документы, в том числе видеозаписи с зафиксированными насильственными действиями против испанских полицейских в Каталонии во время референдума о независимости.
«Беспорядки достигли такого размаха, что прокуратура исходит из того, что выдача допустима и по обвинению в мятеже», — отмечается в заявлении.
22 мая суд Шлезвиг-Гольштейна отклонил ходатайство генеральной прокуратуры о повторном заключении Пучдемона под стражу, не усмотрев «повышенной опасности побега».
Ранее немецкий суд принял решение отпустить Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.
3 апреля прокуратура Германии запросила ордер на арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию.
Карлес Пучдемон был задержан на границе Германии и Дании 25 марта, когда он направлялся в Бельгию.