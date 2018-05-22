Эксперт прокомментировал планы прокуратуры Германии потребовать экстрадиции Пучдемона

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Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин в беседе с НСН прокомментировал планы генеральной прокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн потребовать экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.

«Испания обратилась к прокуратуре ФРГ ещё 9 мая. Она предприняла попытку убедить немцев переквалифицировать статью «Мятеж, призыв к мятежу», которой нет в уголовном кодексе ФРГ, на «Государственную измену», которая там есть. Но суд отказал в выдаче Пучдемона», — напомнил эксперт.

По его словам, на данный момент остаётся лишь одно обвинение — в растрате общественных средств. Речь идёт примерно о €1,5 млн, потраченных на организацию референдума о независимости Каталонии. Поэтому Пучдемон по-прежнему находится в Берлине на свободе, хотя и под подпиской о невыезде.

Как считает Чичин, обращение испанцев к немецкому правосудию свидетельствует о лёгкой панике в королевстве, так как перспектива создания Совета республики во главе с Пучдемоном становится всё более реальной.

Таким образом, пояснил эксперт, могут возникнуть два штаба каталонского неповиновения — внутри Испании (в Барселоне) и за её пределами (в Брюсселе).

«Мадрид всеми силами пытается не допустить создания такой ситуации, поскольку тогда она станет уже не внутрииспанской, а общеевропейской», — добавил он.

Ранее Пучдемон поздравил своего однопартийца Жоакима Торру с утверждением на пост главы женералитата.

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