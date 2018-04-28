Пучдемон не исключил, что в будущем может оказаться в тюрьме или в изгнании

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в интервью The Times заявил, что предпочитает не строить планов на будущее.

«Самый реалистичный вариант — это не иметь планов на будущее. В худшем случае меня экстрадируют в Испанию. Это означает, что моё будущее очевидно: десятилетия в тюрьме. Если этого не произойдёт, возможно, я проведу много лет в изгнании», — приводит его слова El Periodico.

Ранее сообщалось, что Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию после разбирательства в ФРГ.

25 марта Пучдемон был задержан на датско-германской границе.

5 апреля немецкий суд освободил политика под залог в €75 тыс.

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