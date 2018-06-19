Источник: Ким Чен Ын встретится с Си Цзиньпином 19 июня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 19 июня. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудят итоги переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, а также выработают дальнейшую переговорную стратегию.

По данным источников, северокорейский лидер прибудет в Пекин. В настоящее время сотрудники компетентных служб работают над обеспечением безопасности мероприятия.

Как уточняет агентство, этот визит Ким Чен Ына в Китай будет третьим за последние три месяца.

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