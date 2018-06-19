Источник: Ким Чен Ын встретится с Си Цзиньпином 19 июня
Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудят итоги переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, а также выработают дальнейшую переговорную стратегию.
По данным источников, северокорейский лидер прибудет в Пекин. В настоящее время сотрудники компетентных служб работают над обеспечением безопасности мероприятия.
Как уточняет агентство, этот визит Ким Чен Ына в Китай будет третьим за последние три месяца.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.