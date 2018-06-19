Источник: Ким Чен Ын встретится с Си Цзиньпином 19 июня

Короткая ссылка
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 19 июня. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудят итоги переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, а также выработают дальнейшую переговорную стратегию.

По данным источников, северокорейский лидер прибудет в Пекин. В настоящее время сотрудники компетентных служб работают над обеспечением безопасности мероприятия.

Как уточняет агентство, этот визит Ким Чен Ына в Китай будет третьим за последние три месяца.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить