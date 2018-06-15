Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном
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Об этом сообщает Fox News.
«Мы хорошо поладили. Между нами возникла хорошая химия», — сказал он.
.@POTUS on Kim Jong Un: "We got along very well. We had a good chemistry." pic.twitter.com/sR2Kl4dxxu— Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.