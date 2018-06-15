Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия».

Об этом сообщает Fox News.

«Мы хорошо поладили. Между нами возникла хорошая химия», — сказал он.

.@POTUS on Kim Jong Un: "We got along very well. We had a good chemistry." pic.twitter.com/sR2Kl4dxxu — Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.