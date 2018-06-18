СМИ: МВД Германии планирует заменить пособия для беженцев неденежной помощью

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предлагает заменить пособия для беженцев неденежной помощью. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники в Христианско-социальном союзе (ХСС).

Как отмечается, согласно плану по беженцам, разработанному Зеехофером, предполагается резкое сокращение выплат.

Кроме того, глава МВД выступает за продление периода, в течение которого беженцы получают базовую помощь, с 15 до 36 месяцев. Отмечается, что уровень базовой помощи ниже обычных социальных пособий.

Ранее Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев.

Также стало известно, что около 78 тыс. человек обратились к властям ФРГ с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.