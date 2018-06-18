СМИ: МВД Германии планирует заменить пособия для беженцев неденежной помощью
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- globallookpress.com
Как отмечается, согласно плану по беженцам, разработанному Зеехофером, предполагается резкое сокращение выплат.
Кроме того, глава МВД выступает за продление периода, в течение которого беженцы получают базовую помощь, с 15 до 36 месяцев. Отмечается, что уровень базовой помощи ниже обычных социальных пособий.
Ранее Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев.
Также стало известно, что около 78 тыс. человек обратились к властям ФРГ с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.