СМИ: МВД Германии планирует заменить пособия для беженцев неденежной помощью

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предлагает заменить пособия для беженцев неденежной помощью. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники в Христианско-социальном союзе (ХСС).
СМИ: МВД Германии планирует заменить пособия для беженцев неденежной помощью
  • © Daniel Karmann
  • globallookpress.com

Как отмечается, согласно плану по беженцам, разработанному Зеехофером, предполагается резкое сокращение выплат.

Кроме того, глава МВД выступает за продление периода, в течение которого беженцы получают базовую помощь, с 15 до 36 месяцев. Отмечается, что уровень базовой помощи ниже обычных социальных пособий.

Ранее Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев.

Также стало известно, что около 78 тыс. человек обратились к властям ФРГ с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.

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