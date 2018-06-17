СМИ сообщили о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами ЕС.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как уточняется, Меркель намерена обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.

Ранее сообщалось, что примерно 78 тыс. человек обратились к властям Германии с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.

В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.

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