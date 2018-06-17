СМИ сообщили о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС
Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Как уточняется, Меркель намерена обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.
Ранее сообщалось, что примерно 78 тыс. человек обратились к властям Германии с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.
В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.