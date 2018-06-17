СМИ сообщили о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами ЕС.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как уточняется, Меркель намерена обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.

Ранее сообщалось, что примерно 78 тыс. человек обратились к властям Германии с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.

В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.