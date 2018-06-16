Почти 80 тысяч человек подали заявки на получение статуса беженца в ФРГ с начала года

Примерно 78 тыс. человек обратились к властям Германии с заявкой на получение статуса беженца за первые пять месяцев 2018 года.

Об этом сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на статистику МВД.

Отмечается, что в первой половине 2017 года подобное обращение подали около 90,4 тыс. человек.

Издание уточняет, что с начала текущего года до середины июня было принято 18,3 тыс. просителей убежища, которые уже были зарегистрированы в базе отпечатков пальцев въезжающих в Шенгенскую зону просителей убежища и нарушителей границ (Eurodac).

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошёл на прямой конфликт с канцлером Ангелой Меркель из-за нынешней миграционной политики страны.

В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.