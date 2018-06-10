Глава МВД Германии анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев. Отмечается, что в его плане содержатся 63 пункта.

Об этом он заявил изданию Bild am Sonntag.

По его словам, прежде всего необходимо создать так называемые центры первичного размещения для тех, кто подаёт заявку на предоставление убежища.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью газете Augsburger Allgemeine также заявил о необходимости предотвратить нелегальную иммиграцию.

«Не контрабандисты должны решать, кто приезжает в Германию, а правительство», — сказал он.

Мюллер добавил, что новый пакет мер будет представлен во вторник, 12 июня.

Ранее сообщалось, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу в конституционный суд страны на канцлера ФРГ Ангелу Меркель в связи с проводимой государством миграционной политикой.