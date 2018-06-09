Иракский беженец сознался в убийстве девочки в Германии

Короткая ссылка
Гражданин Ирака, задержанный в иракском городе Дахук по запросу немецкой полиции, сознался в причастности к изнасилованию и убийству девочки-подростка в Германии.
Иракский беженец сознался в убийстве девочки в Германии
  • © Boris Roessler
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Rudaw со ссылкой на главу городской полиции Тарика Ахмеда.

По его словам, 20-летний Али Б. «признался, что убил 14-летнюю немецкую девочку, после того как изнасиловал её».

Ахмед добавил, что суд над подозреваемым может состояться как в Ираке, так и в Германии.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней Сюзанны Марии Ф. в городе Висбаден был задержан органами безопасности на севере Ирака по запросу немецкой полиции.

Второй подозреваемый, участвовавший в изнасиловании и убийстве, предположительно, 35-летний гражданин Турции, пока не найден.

Задержанный Али Б. прибыл с семьёй в Германию в качестве беженца в 2015 году и с весны 2016 года проживал в городе Висбаден.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить