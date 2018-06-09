Иракский беженец сознался в убийстве девочки в Германии

Гражданин Ирака, задержанный в иракском городе Дахук по запросу немецкой полиции, сознался в причастности к изнасилованию и убийству девочки-подростка в Германии.

Об этом сообщает агентство Rudaw со ссылкой на главу городской полиции Тарика Ахмеда.

По его словам, 20-летний Али Б. «признался, что убил 14-летнюю немецкую девочку, после того как изнасиловал её».

Ахмед добавил, что суд над подозреваемым может состояться как в Ираке, так и в Германии.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней Сюзанны Марии Ф. в городе Висбаден был задержан органами безопасности на севере Ирака по запросу немецкой полиции.

Второй подозреваемый, участвовавший в изнасиловании и убийстве, предположительно, 35-летний гражданин Турции, пока не найден.

Задержанный Али Б. прибыл с семьёй в Германию в качестве беженца в 2015 году и с весны 2016 года проживал в городе Висбаден.