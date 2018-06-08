В Ираке задержан подозреваемый в убийстве немецкой девочки

Гражданин Ирака, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки на территории Германии, задержан органами безопасности в иракском Эрбиле.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу МВД Германии Хорста Зеехофера.

Отмечается, что подозреваемый вместе со своей семьёй вылетел из Германии в Турцию, после чего приехал в Ирак.

Полиция Турции задержала его, но позднее отпустила, так как имена на билетах отличались от тех, что стояли в документах о пребывании в Германии.

По данным следствия, в иракском аэропорту сверили их фотографии, а не имена, по специальным пропускам, которые выдаёт посольство Ирака.

Тело 14-летней Сюзанны было обнаружено в немецком городе Висбаден в мае.

Ранее полиция Лейпцига рекомендовала женщинам совершать пробежки парами из-за опасности насилия.