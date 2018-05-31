Совершивший нападение в поезде в Германии был беженцем из Эритреи

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Совершивший нападение в поезде близ немецкого Фленсбурга был беженцем из Эритреи. Об этом сообщает Welt со ссылкой на полицию.
Совершивший нападение в поезде в Германии был беженцем из Эритреи
  • © Global Look Press

Отмечается, что нападавшему было 24 года, он проживал в регионе Северный Рейн — Вестфалия и имел временный вид на жительство.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажира поезда, после чего набросился на полицейского.

Он был ликвидирован правоохранителями.

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