Совершивший нападение в поезде в Германии был беженцем из Эритреи

Совершивший нападение в поезде близ немецкого Фленсбурга был беженцем из Эритреи. Об этом сообщает Welt со ссылкой на полицию.

Отмечается, что нападавшему было 24 года, он проживал в регионе Северный Рейн — Вестфалия и имел временный вид на жительство.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажира поезда, после чего набросился на полицейского.

Он был ликвидирован правоохранителями.