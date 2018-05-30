В Германии полиция застрелила напавшего с ножом на человека в поезде
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Об этом сообщает Bild.
Уточняется, что данные о нападении в полицию поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург.
Сотрудники правоохранительных органов подошли к мужчине, тот набросился на одного из полицейских, в связи с чем его коллега открыл огонь на поражение.
Отмечается, что в результате инцидента есть раненые.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина совершил нападение на посетителей пекарни в городе Фульда федеральной земли Гессен в центре Германии.