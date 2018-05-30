В Германии полиция застрелила напавшего с ножом на человека в поезде

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Немецкая полиция ликвидировала мужчину, который с ножом напал на пассажира поезда.
В Германии полиция застрелила напавшего с ножом на человека в поезде
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что данные о нападении в полицию поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург.

Сотрудники правоохранительных органов подошли к мужчине, тот набросился на одного из полицейских, в связи с чем его коллега открыл огонь на поражение.

Отмечается, что в результате инцидента есть раненые. 

Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина совершил нападение на посетителей пекарни в городе Фульда федеральной земли Гессен в центре Германии.

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