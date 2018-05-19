Партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в связи с миграционной политикой

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Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала жалобу в конституционный суд страны на канцлера ФРГ Ангелу Меркель в связи с проводимой государством миграционной политикой. Об этом сообщает Zeit.
Партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в связи с миграционной политикой
  • Reuters

В документе отмечается, что в процессе разработки миграционной политики правительство страны нарушило право участия бундестага в решении данного вопроса.

По мнению членов партии, решение Меркель об открытии границы из Австрии в Германию для беженцев в 2015 году необходимо подвергнуть проверке.

«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведёт к желаемому результату», — заявил адвокат партии Стефан Бранднер.

По его словам, если поставленная политиками задача будет достигнута, Меркель придётся уйти в отставку.

Ранее канцлеру ФРГ вручили награду за помощь беженцам.

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