Партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в связи с миграционной политикой
- Reuters
В документе отмечается, что в процессе разработки миграционной политики правительство страны нарушило право участия бундестага в решении данного вопроса.
По мнению членов партии, решение Меркель об открытии границы из Австрии в Германию для беженцев в 2015 году необходимо подвергнуть проверке.
«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведёт к желаемому результату», — заявил адвокат партии Стефан Бранднер.
По его словам, если поставленная политиками задача будет достигнута, Меркель придётся уйти в отставку.
Ранее канцлеру ФРГ вручили награду за помощь беженцам.