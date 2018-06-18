Пушков заявил, что новый срок Меркель на посту канцлера может оказаться сложнее

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что новый срок Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ может оказаться сложнее из-за «накопления трудностей».

«У Меркель — накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для неё окончился сложно — этот может оказаться ещё сложнее», — написал он в Twitter.

Ранее издание Bild сообщило, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены дать главе правительства две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев.

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