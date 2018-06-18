Пушков заявил, что новый срок Меркель на посту канцлера может оказаться сложнее

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что новый срок Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ может оказаться сложнее из-за «накопления трудностей».

«У Меркель — накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для неё окончился сложно — этот может оказаться ещё сложнее», — написал он в Twitter.

Ранее издание Bild сообщило, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены дать главе правительства две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев.