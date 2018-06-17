Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о намерении Зеехофера предъявить Меркель ультиматум

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT сообщение Bild о том, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

«Это вопрос, который разделяет позиции двух ведущих партий. Зеехофер как раз занимается вопросами, связанными с допуском в страну беженцев или мигрантов, а его позиция известна давно, когда он ещё был премьер-министром Баварии. В разгар миграционного кризиса, через неё направлялся миллионный поток беженцев из стран Ближнего Востока, баварцы испытали на себе все проблемы. Уже тогда звучали нотки протеста», — отметил Топорнин.

При этом эксперт отметил, что в ЕС не могут прийти к общему решению по вопросу беженцев, что только усугубляет эту проблему.

«В Венгрии, Словакии, Чехии заявили о нежелании принимать беженцев, к такой позиции пришло руководство Австрии, в ходе формирования нового правительства в Италии тоже пришли к власти люди, которые не собираются принимать беженцев. Но всё равно общей позиции нет, но, может быть, на ближайшем саммите они поднимут этот вопрос, но разработать документ который будет устраивать все страны ЕС — невозможно, позиции радикально отличаются, как и внутри самой Германии», — заключил Топорнин.

Ранее издание Bild сообщило, что что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены дать главе правительства две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев.