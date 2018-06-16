Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

Представителям греческой оппозиции не удалось отправить в отставку кабмин страны во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для реализации плана по отставке правительства оппозиции не хватило голосов.

При этом, по данным агентства, сообщается, что официальные итоги голосования к настоящему моменту не объявлены.

Ранее лидер оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству в связи с тем, что оно пришло к соглашению со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония.

По его мнению, решение о переименовании страны наносит ущерб национальным интересам Греции.

Соглашение о новом названии Республики Македония будет подписано в воскресенье, 17 июня, в посёлке Псарадес на севере Греции.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.