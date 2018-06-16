Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

Короткая ссылка
Представителям греческой оппозиции не удалось отправить в отставку кабмин страны во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для реализации плана по отставке правительства оппозиции не хватило голосов.

При этом, по данным агентства, сообщается, что официальные итоги голосования к настоящему моменту не объявлены.

Ранее лидер оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству в связи с тем, что оно пришло к соглашению со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония.

По его мнению, решение о переименовании страны наносит ущерб национальным интересам Греции.

Соглашение о новом названии Республики Македония будет подписано в воскресенье, 17 июня, в посёлке Псарадес на севере Греции.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить