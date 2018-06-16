Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса
Отмечается, что для реализации плана по отставке правительства оппозиции не хватило голосов.
При этом, по данным агентства, сообщается, что официальные итоги голосования к настоящему моменту не объявлены.
Ранее лидер оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству в связи с тем, что оно пришло к соглашению со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония.
По его мнению, решение о переименовании страны наносит ущерб национальным интересам Греции.
Соглашение о новом названии Республики Македония будет подписано в воскресенье, 17 июня, в посёлке Псарадес на севере Греции.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.