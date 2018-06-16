Трамп поговорил с премьер-министром Венгрии
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Отмечается, что в ходе диалога Трамп поздравил Орбана с формированием в стране нового правительства.
Стороны обсудили в том числе прошедший в Сингапуре саммит США и КНДР, а также отношения Вашингтона и Будапешта.
«Оба лидера согласились в необходимости крепких национальных границ и обсудили успешный саммит президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны обязались сохранять крепкие отношения между Соединёнными Штатами и Венгрией», — говорится в сообщении.
Ранее Орбан заявил, что страна рассматривает своё право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета государства.