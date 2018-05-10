Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра

Парламент Венгрии в четверг, 10 мая, переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра.

Как сообщает Delmagyar.hu, за кандидатуру Орбана проголосовали 134 парламентария, против — 28.

После голосования он принял присягу.

«Моё правительство станет правительством свободных венгров и суверенного венгерского государства», — сказал в ходе выступления Орбан.

По его словам, главной целью нового правительства будет «обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры».

8 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 133 депутатских портфеля из 199.