Трамп обсудил с Макроном саммит в Сингапуре и ситуацию вокруг Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном итоги прошедшего в Сингапуре саммита США — КНДР и ситуацию на Ближнем востоке, в том числе в Сирии и Иране.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Лидеры обсудили саммит президента Трампа в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Трамп подтвердил цель Соединённых Штатов — полная и необратимая денуклеаризация Северной Кореи», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Трамп нацелен на проведение переговоров с Ираном для заключения всеобъемлющей сделки, «которая охватит иранские программы по ядерным и баллистическим ракетам».

1 июня сообщалось, что французские власти готовы запустить глобальный переговорный процесс с Ираном по подписанию нового ядерного соглашения и выхода из старого.

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