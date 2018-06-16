Трамп обсудил с Макроном саммит в Сингапуре и ситуацию вокруг Ирана
Об этом сообщили в Белом доме.
«Лидеры обсудили саммит президента Трампа в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Трамп подтвердил цель Соединённых Штатов — полная и необратимая денуклеаризация Северной Кореи», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Трамп нацелен на проведение переговоров с Ираном для заключения всеобъемлющей сделки, «которая охватит иранские программы по ядерным и баллистическим ракетам».
1 июня сообщалось, что французские власти готовы запустить глобальный переговорный процесс с Ираном по подписанию нового ядерного соглашения и выхода из старого.