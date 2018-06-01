СМИ: Париж намерен запустить переговоры по созданию нового соглашения с Тегераном

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Французские власти готовы запустить глобальный переговорный процесс с Ираном по подписанию нового ядерного соглашения и выхода из старого, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник во французском МИД.

«Помимо проблемы ядерного оружия нас волнует деятельность Ирана, связанная с баллистическими ракетами, а также его растущее военное присутствие на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы бы хотели запустить глобальный и всеобъемлющий переговорный процесс с Тегераном», — рассказали газете.

При этом в сенате Франции подтвердили, что президент страны Эммануэль Макрон предпринимает попытки собрать участников СВПД за столом переговоров для заключения нового, дополненного рамочного соглашения с Ираном.

Ранее представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также Макрон заявил, что Франция получила «позитивную информацию» от МАГАТЭ относительно Ирана.

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