Макрон заявил, что Франция получила «позитивную информацию» об Иране от МАГАТЭ
Франция получила «позитивную информацию» от МАГАТЭ относительно Ирана, страна намерена остаться в рамках ядерной сделки, однако Тегеран должен выполнять свои обязательства в рамках СВПД, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
- Reuters
«Информация, которая поступила к нам из МАГАТЭ, — позитивная», — заявил Макрон.
Он отметил, что в контексте сирийского кризиса необходимо «посадить за стол переговоров все державы».
Ранее Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном одностороннее решение Соединённых Штатов по выходу из иранской ядерной сделки.
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