Премьер Венгрии назвал право не принимать беженцев признаком суверенитета страны

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассматривает своё право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета государства.
Премьер Венгрии назвал право не принимать беженцев признаком суверенитета страны
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление он озвучил после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Для нас это не тактический вопрос, а только наиважнейший. Национальная суверенность — принятие решения, кто может находиться на территории суверенной страны», — указал он.

Вместе с этим Орбан добавил, что было бы странно, если бы кто-либо другой решал, кто имеет право находиться на территории Венгрии, а кто нет.

«Наши предки очень обиделись бы, если бы узнали, что не венгры, а кто-то другой решал вопрос, кто может находиться на территории Венгрии», — добавил он.

Моравецкий выразил поддержку главе Венгрии в данном вопросе. 

Ранее Орбан назвал беженцев, являющихся экономическими мигрантами, «мусульманскими захватчиками», отметив, что страна не намерена в будущем их принимать.

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