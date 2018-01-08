Эксперт прокомментировал заявление премьера Венгрии о беженцах

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и беженцев.

«Если мы вернёмся к истории, то первая волна беженцев шла именно через Венгрию. И тут венгерская реакция, возможно, чрезмерно острая, базируется на определённом опыте. Плюс экономика: страны ЕС только в том году в общем плане вышли на уровень (экономического развития. — RT) 2007—2009 годов. То есть на переваривание последствий кризиса у них ушло почти 10 лет. Кризис значит дефицит средств в бюджете на решение внутриэкономических и социальных проблем. А Венгрия — страна небольшая, всего 1 млн человек. И не надо забывать, что происходит открытое противостояние Орбана и американского финансиста (Джорджа. — RT) Сороса, которого обвиняют в том, что он инициирует и финансирует приток беженцев в Европу из стран Северной Африки, Ближнего Востока. Поэтому если всё вместе сложить, то можно понять недовольство и острую риторику венгров», — пояснил Оленченко.

По мнению эксперта, Венгрия продолжит отстаивать оппозиционную точку зрения в вопросах регулирования нелегальных мигрантов.

Ранее Орбан назвал беженцев, являющихся экономическими мигрантами, «мусульманскими захватчиками», отметив, что страна не намерена в будущем их принимать.