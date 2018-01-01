Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет принимать беженцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info заявил, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«Мы стоим неизменно на позиции, которую «Право и справедливость» (правящая партия Польши. — RT) сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряжённость на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.

В октябре министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не станет принимать беженцев по программе ЕС, так как у них достаточно украинцев.

Эксперт Совета по международным делам Станислав Кувалдин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ стран Вышеградской четвёрки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) принимать прописанное квотами ЕС число мигрантов.