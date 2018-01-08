Премьер Венгрии рассматривает беженцев в качестве «мусульманских захватчиков»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и беженцев.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — цитирует Орбана Welt.

По его словам, они являются экономическими мигрантами, ищущими лучшую жизнь.

«Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — подчеркнул венгерский премьер.

Он отметил, что большой приток мусульман обязательно приведёт к образованию «параллельных сообществ» внутри государства.

1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет принимать беженцев.