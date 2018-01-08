Премьер Венгрии рассматривает беженцев в качестве «мусульманских захватчиков»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и беженцев.
«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — цитирует Орбана Welt.
По его словам, они являются экономическими мигрантами, ищущими лучшую жизнь.
«Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — подчеркнул венгерский премьер.
Он отметил, что большой приток мусульман обязательно приведёт к образованию «параллельных сообществ» внутри государства.
1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет принимать беженцев.
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