Премьер Венгрии рассматривает беженцев в качестве «мусульманских захватчиков»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и беженцев.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — цитирует Орбана Welt.

По его словам, они являются экономическими мигрантами, ищущими лучшую жизнь.

«Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — подчеркнул венгерский премьер.

Он отметил, что большой приток мусульман обязательно приведёт к образованию «параллельных сообществ» внутри государства.

1 января премьер-министр Польши  Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет принимать беженцев.

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