СМИ: Советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина в Белый дом

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Советники президента США Дональда Трампа проигнорировали предложение главы государства провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп выдвинул предложение пригласить Путина в Вашингтон после первой встречи двух лидеров во Вьетнаме.

«После встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — рассказали газете.

Источник сообщил, что было решено подождать, не угаснет ли интерес Трампа к встрече.

Ранее в Кремле не исключили встречи Путина и Трампа этим летом. 

При этом, как стало известно в начале июня, переговоры двух президентов могут пройти в Вене

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