СМИ: Советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина в Белый дом
По данным издания, Трамп выдвинул предложение пригласить Путина в Вашингтон после первой встречи двух лидеров во Вьетнаме.
«После встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — рассказали газете.
Источник сообщил, что было решено подождать, не угаснет ли интерес Трампа к встрече.
Ранее в Кремле не исключили встречи Путина и Трампа этим летом.
При этом, как стало известно в начале июня, переговоры двух президентов могут пройти в Вене.