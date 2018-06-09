Песков заявил, что Путин и Трамп обсуждали Вену как возможное место их встречи

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать местом проведения их встречи.
Песков заявил, что Путин и Трамп обсуждали Вену как возможное место их встречи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе то, что и Вена может стать таким городом», — сказал Песков.

При этом он отметил, что каких-либо конкретных договорённостей пока нет.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом.

8 июня СМИ сообщили, что власти Австрии заявили о готовности принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом высокопоставленный европейский источник отметил, что встреча может пройти в Вене летом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи Путина и Трампа. При этом он уточнил, что пока неизвестно, где и когда пройдёт эта встреча.

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