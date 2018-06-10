Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом состоится «как только, так сразу», когда к ней будут готовы в США.

«Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — отметил он на пресс-конференции в Китае.

Он также рассказал, что многие страны изъявляют желание оказать содействие в организации данных переговоров.

«Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал. В общем, это, мне кажется, вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся — или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием», — заключил он.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп по телефону обсуждали, что Вена может стать местом проведения встречи.

Позднее в Австрии заявили, что приветствуют подобную идею.

RT вёл прямую трансляцию.