В правительстве Австрии приветствуют идею встречи Путина и Трампа в Вене
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«Не секрет, что мы, как нейтральная страна, выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи Путина и Трампа», — приводит его слова ТАСС.
При этом вице-канцлер подтвердил, что обсуждение возможности встречи президентов в Вене ведётся.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп во время последнего телефонного разговора допустили, что Вена может стать местом проведения их встречи.