В правительстве Австрии приветствуют идею встречи Путина и Трампа в Вене

Власти Австрии приветствуют идею проведения встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Вене, сообщил в интервью газете Die Presse австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Не секрет, что мы, как нейтральная страна, выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи Путина и Трампа», — приводит его слова ТАСС.

При этом вице-канцлер подтвердил, что обсуждение возможности встречи президентов в Вене ведётся.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп во время последнего телефонного разговора допустили, что Вена может стать местом проведения их встречи.