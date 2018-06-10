Макрон выразил надежду на участие России в следующем саммите в формате G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что, как он надеется, следующий саммит может пройти с участием России — уже в формате G8.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вот уже четыре года «семёрка» заявляет, что её формат может быть расширен до «восьмёрки» в случае, если минские договорённости будут соблюдаться. Действительно, это возможно будет сделать, но только в случае, если это условие будет соблюдено», — сказал он.

При этом он надеется, что ситуация разрешится и уже в следующем году в Биаррице Россия будет участвовать в саммите.

8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление американского лидера.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость возвращения России в G8.