Эксперт оценил необходимость возвращения России в G8

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость возвращения России в G8.

«Хотите вести с Москвой переговоры? Делайте предложение, а Москва уже решит, нужно это ей или нет», — заявил эксперт.

По его словам, для начала нужно сформулировать, для чего России возвращаться в «Большую восьмёрку» и нужно ли ей это вообще, а также какие гарантии, что через полгода её вновь оттуда не «отчислят».

Как полагает Солонников, Москве это действительно уже не нужно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возврат России в G8 станет позитивным событием для всего мира.

Также политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в настоящее время, по мнению представителей стран Евросоюза, ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.