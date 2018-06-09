Лавров рассказал, какой вопрос будет обсуждаться на саммите США и КНДР

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В ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре будет обсуждаться вопрос мирного договора Сеула и Пхеньяна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал, какой вопрос будет обсуждаться на саммите США и КНДР
  • Reuters

«Будут обсуждать в том числе мирный договор. Так что всё идёт в логике российско-китайской «дорожной карты», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР всё готово.

Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. 

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