Лавров рассказал, какой вопрос будет обсуждаться на саммите США и КНДР
В ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре будет обсуждаться вопрос мирного договора Сеула и Пхеньяна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
- Reuters
«Будут обсуждать в том числе мирный договор. Так что всё идёт в логике российско-китайской «дорожной карты», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР всё готово.
Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.
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