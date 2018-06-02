Глава Минобороны Японии: денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР
Об этом заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Международное сообщество должно сохранять максимальное давление на Пхеньян до его полного разоружения», — цитирует министра агентство Kyodo.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил, что остаётся привержен денуклеаризации Корейского полуострова, а также надеется на поэтапный процесс решения этой проблемы.