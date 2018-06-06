СМИ: Британская полиция установила время использования отравляющего вещества в Солсбери

Отравляющее вещество было нанесено на ручку дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не ранее чем за 24 часа до того, как Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные следствия.

Как отмечается, установление времени, когда вещество было нанесено на дверь, позволит следователям сконцентрировать ресурсы для поиска виновных.

«Сейчас всё наше внимание сосредоточено вокруг людей и транспортных средств, которые находились в непосредственной близости от дома Скрипаля в то время», — сказал старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.

Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд опубликовал заявление по расследованию дела Скрипалей.

Также стало известно, что оно обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).