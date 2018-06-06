СМИ: Британская полиция установила время использования отравляющего вещества в Солсбери
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Как отмечается, установление времени, когда вещество было нанесено на дверь, позволит следователям сконцентрировать ресурсы для поиска виновных.
«Сейчас всё наше внимание сосредоточено вокруг людей и транспортных средств, которые находились в непосредственной близости от дома Скрипаля в то время», — сказал старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.
Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд опубликовал заявление по расследованию дела Скрипалей.
Также стало известно, что оно обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).
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