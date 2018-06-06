СМИ: Британская полиция установила время использования отравляющего вещества в Солсбери

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Отравляющее вещество было нанесено на ручку дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не ранее чем за 24 часа до того, как Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные следствия.
СМИ: Британская полиция установила время использования отравляющего вещества в Солсбери
  • © Global Look Press

Как отмечается, установление времени, когда вещество было нанесено на дверь, позволит следователям сконцентрировать ресурсы для поиска виновных.

«Сейчас всё наше внимание сосредоточено вокруг людей и транспортных средств, которые находились в непосредственной близости от дома Скрипаля в то время», — сказал старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.

Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд опубликовал заявление по расследованию дела Скрипалей.

Также стало известно, что оно обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).

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