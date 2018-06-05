Сотни свидетелей, миллионы фунтов, ноль доказательств: что Скотленд-Ярд рассказал о расследовании дела Скрипалей

Более 900 свидетелей были опрошены по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде. Отмечается, что специалисты провели 176 обысков и просмотрели свыше четырёх тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. На данный момент общая стоимость расследования составляет около €8,5 млн. При этом каких-либо доказательств или выводов полиция не приводит. С чем связано отсутствие значительного прогресса в деле спустя три месяца после инцидента — в материале RT.

176 обысков, 900 опрошенных свидетелей и более четырёх тысяч часов видеозаписей — таковы промежуточные результаты расследования Скотленд-Ярда по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Согласно сообщению британской полиции, в течение трёх месяцев делом занимались 250 следователей из контртеррористической сети. Более 100 специалистов остаются в Солсбери.

«На сегодняшний день в Солсбери было проведено 176 обысков, более 900 свидетелей опрошено», — говорится в заявлении полиции.

Также специалисты просмотрели более 4 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения, с помощью которых была дана оценка действиям 14 тысяч автомобилей и 2,5 тысяч пешеходов.

В ходе расследования было собрано более 2 300 вещественных доказательств, из них 851 хранятся в лаборатории в Портон-Дауне в связи с их опасностью для окружающих, отмечает полиция. На данный момент следователи провели 190 экспертиз.

Кроме того, по 379 адресам был проведён поквартирный опрос, и ещё по сотням адресов сотрудники полиции разослали листовки с просьбой сообщить любую информацию по делу Скрипалей.

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Между тем 4 июня представитель британской полиции Ангус Макферсон заявил, что расследование отравления Скрипалей уже обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн). Он отметил, что расходы могут возрасти.

«С самого начала мы говорили, что расследование займёт некоторое время, поскольку мы досконально изучаем доказательства», — отметил заместитель главы Скотланд-Ярда, национальный координатор усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

Он добавил, что дело является «чрезвычайно сложным». Хейдон также уточнил, что полиция не может обсуждать детали расследования.

«Наша команда, занимающаяся расследованием, остается полностью предана задаче выяснить, что случилось, и продолжает расследовать каждую линию», — заключил он.

Несмотря на десятки приведённых статистических показателей, полиция так и не раскрывает информацию о ходе расследования и возможных версиях. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, полиция только «имитирует бурную деятельность».

«Конечно, те, кто эту провокацию организовывал, прекрасно знают, что никто из российских спецслужб Скрипалей не травил. Но поскольку обычно правоохранительная система в Британии работает хорошо, то, раз была поставлена такая задача, они её выполняют. Но то, что никаких убедительных доказательств вины России, российских государственных органов или специальных служб в покушении невозможно, лишь говорит о том, что этой вины попросту нет», — заметил Безпалько.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, в свою очередь, объяснил затянутость процедуры и отсутствие фактуры бюрократией.

«Есть формальный юридический момент — все процедуры, особенно в англо-саксонской правовой системе, максимально забюрократизированы и точны. Если был дан старт какой-то юридической процедуре, то её должны довести до конца. Скотленд-Ярд это сейчас отрабатывает. Поскольку дело Скрипалей — политическое, то вне зависимости от того, какие результаты по итогам этого расследования будут получены, выдавать их в открытое поле, публиковать, выносить на суд широкой общественности или нет, будут решать политики», — заявил Салин в беседе с RT.

В то же время он считает, что на данный момент давать прогноз относительно исхода дела достаточно затруднительно.

«Решать будут не представители Скотленд-Ярда. Это решение будет зависеть от очень многих факторов, будет идти параллельно с очень многими процессами, с сюжетной линией Боинга и прочими вещами», — уверен эксперт.

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Отсутствие взаимодействия

При этом информации о ходе расследования нет не только у широкой общественности, но и у российской стороны. 4 июня, спустя три месяца после инцидента, на это в очередной раз указали в российском посольстве.

«К сожалению, говорить о каком-либо взаимодействии с официальным Лондоном по делу Скрипалей не приходится. Его попросту нет... Они наотрез отказываются при этом от любого сотрудничества с нами как в двустороннем, так и в международном формате, несмотря на то что Следственным комитетом Российской Федерации было оперативно открыто уголовное дело по факту отравления и британской стороне был направлен официальный запрос о правовой помощи», — говорится в комментарии дипмиссии.

В МИД России отметили, что в западных СМИ всё чаще обращают внимание на «многочисленные нестыковки и противоречия в британской версии случившегося», в общественно-политических кругах растёт понимание «истинной подоплёки инсинуаций британских властей вокруг инцидента в Солсбери».

«С течением времени становится всё более очевидным, что Великобритания умышленно искажает суть произошедшего в Солсбери и пытается использовать ОЗХО в своих геополитических интересах, для чего сознательно ведёт дело к углублению раскола в рядах организации», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.