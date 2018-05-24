«Сохраняем недоверие и имеем на это все основания»: в России скептически восприняли видеообращение Юлии Скрипаль

В Кремле заявили, что видеообращение Юлии Скрипаль могло быть сделано под давлением. Как полагают в посольстве РФ в Великобритании, текст заявления был составлен на английском языке и лишь затем переведён на русский. До сих пор российская сторона не получила доступа к пострадавшим в результате отравления в Солсбери гражданам РФ, а потому не может судить о реальном положении Юлии и Сергея Скрипалей. Эксперты отмечают, что Лондон готовит их к публичному выступлению, в котором пострадавших могут принудить назвать конкретных исполнителей преступления.

В Москве отреагировали на видеообращение дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая, как и отец, пострадала в результате отравления в британском Солсбери. В Кремле подчеркнули, что у РФ нет оснований доверять этой записи, поскольку до сих пор российские дипломаты не могут встретиться ни с ней, ни с Сергеем Скрипалём. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, Юлия записала послание не по доброй воле.

«Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль. Мы не знаем, делала она эти заявления по собственной воле или под давлением. Мы не знаем, где она находится, в каких условиях, кем и какие в отношении неё предпринимаются действия, насколько обеспечиваются её права, насколько она дееспособна», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Россия имеет все основания не доверять Лондону в этом вопросе.

«В целом, учитывая, что речь идёт о достаточно беспрецедентной международной провокации, которая была развязана Великобританией и Лондоном, мы сохраняем наше недоверие и имеем на него все основания», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Kremlin Pool/Global Look Press

Он также отметил, что британская сторона продолжает не соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях двух стран. Представители российского консульства в Великобритании так и не получили доступа к Юлии Скрипаль.

«Масса вопросов»

В Госдуме согласны с позицией Кремля. Видеообращение дочери Скрипаля ничего не проясняет, а лишь рождает новые вопросы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также выразил озабоченность по поводу условий, в которых был записан ролик.



«Первое видеообращение Юлии Скрипаль, к сожалению, оставляет массу вопросов. Это касается и условий, в которых она пребывает, и истинности её слов и намерений», — подчеркнул он.

Слуцкий также высказал предположение, что запись была спланирована, а текст написан не самой Юлией. Депутат допускает также вариант, что цель, которую преследовали создатели видео, — скрыть подробности отравления в Солсбери.

«Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери. Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованны», — добавил глава комитета.

При этом Слуцкий заверил, что депутаты Госдумы «продолжат следить за развитием ситуации» и готовы всячески содействовать возвращению Юлии домой. Он призвал провести полное независимое расследование «противоправных действий Великобритании против России по делу Скрипалей».

«Подготовка к публичным заявлениям»

Доказательств, что запись с обращением Юлии Скрипаль была сделана не добровольно, пока нет. Поэтому на этот счёт можно лишь строить предположения. Однако то, что девушка находилась в состоянии сильного стресса, очевидно. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

© Peter Nicholls / Reuters

«По своей воле это (обращение. — RT) сделано или нет — признаков принуждения явных не было. Говорила свободно, но она очень сильно волновалась. Устная речь странная, странно строила фразы, очень похоже на английские правила построения предложений. Но это может быть связано с тем, что она долгое время пребывала в Великобритании, либо волновалась — фразы получились угловатыми. Видно было, что она произносит эти фразы в состоянии стресса. В чём причина этого стресса, надо разбираться», — заявил Манойло в беседе с RT.

По его оценке, «замысел один — британская сторона готовит Юлию к публичным показаниям, в ходе которых она должна указать на виновников и, возможно, даже конкретных исполнителей отравления, ткнуть пальцем в конкретных лиц, возможно, из состава российского посольства».

Эксперт предполагает, что записанное видео — это «некая разминка». Юлию специально поставили перед камерой, чтобы посмотреть, как она будет себя вести. При этом текст ей составили нейтральный, без заявлений. И похоже, что она «отработала этот текст в соответствии с теми договорённостями, которые у неё с британской стороной были».

«Дальше следует ожидать, я думаю, обвинений. Никаких других причин для вывода Юлии из комы британской стороной не было. Им нужны доказательства, а признательные показания свидетеля, который одновременно является и пострадавшим, это самые ценные показания, которые только могут быть в рамках британской юстиции», — заключил Андрей Манойло.

Усиление озабоченности

В среду, 23 мая, Юлия Скрипаль впервые после тяжёлого отравления, полученного в начале марта, выступила с публичным заявлением. Она рассказала об инциденте в Солсбери, лечении в британской клинике и своих планах. Юлия пояснила, что для неё приоритет — жизнь и здоровье отца. Далее дочь экс-полковника ГРУ отметила, что благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока «не готова и не хочет ею воспользоваться». Но при этом добавила, что хотела бы вернуться в Россию.

После этого в российском посольстве в Великобритании сообщили, что опубликованный ролик лишь усилил обеспокоенность относительно условий, в которых содержится россиянка. Есть предположение, что текст, зачитанный Юлией, был изначально составлен на английском языке, а потом переведён на русский.

Комментарий пресс-атташе Посольства в связи с видеообращением Ю.С.Скрипальhttps://t.co/mNXGg7thE7pic.twitter.com/9FcH0hO3CE — Посольство России (@RussianEmbassyR) May 23, 2018

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новой информации. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в официальном заявлении посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что российские дипломаты постоянно пытались связаться с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, что её не удерживают насильно.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия отрицает все обвинения и требует встречи с гражданами РФ.

Несмотря на отсутствие результатов официального расследования, Соединённое Королевство на основе своих подозрений о причастности России настояло на высылке из страны 23 российских дипломатов. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. Москва вынуждена была ответить зеркально.