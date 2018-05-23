Захарова: не было и дня, чтобы российские дипломаты не пытались связаться с Юлией Скрипаль
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«Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство России в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что её не удерживают насильно, что за неё не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о её состоянии и состоянии её отца», — заявила Захарова.
Ранее Юлия Скрипаль в своём первом интервью рассказала, что рассчитывает на возвращение в Россию.