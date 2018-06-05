Скотленд-Ярд опубликовал заявление по расследованию дела Скрипалей

Более 900 свидетелей были опрошены в рамках расследования об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Отмечается, что за последние три месяца 250 следователей из контртеррористической сети участвовали «в сложнейшем расследовании покушения на убийство Скрипалей».

«К настоящему времени около 100 специалистов по борьбе с терроризмом остаются в Солсбери», — говорится в заявлении.

В полиции сообщили, что в Солсбери было проведено 176 обысков, опрошено более 900 свидетелей.

Подчёркивается, что в ходе расследования было просмотрено 4 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения в городе.

«Полицейские пытались идентифицировать всех пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, проезжавшие через район происшествия. Всего 14 тыс. машин и 2,5 тыс. пешеходов были оценены и классифицированы в соответствии со своей значимостью (для расследования. — RT)», — рассказали в полиции.

В рамках расследования было получено более 2,3 тыс. вещественных доказательств, из которых 851 хранится в лаборатории Минобороны в связи с проблемами с загрязнением.

Ранее в российском посольстве в Британии заявили, что взаимодействия по делу Скрипалей с британской стороной нет.

4 июня стало известно, что расследование отравления в Солсбери обошлось в £7,5 млн.