В российском посольстве заявили об отсутствии взаимодействия с Лондоном по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании сообщило, что спустя три месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии взаимодействия по этому делу с британской стороной нет.

«К сожалению, говорить о каком-либо взаимодействии с официальным Лондоном по делу Скрипалей не приходится. Его попросту нет... Они наотрез отказываются при этом от любого сотрудничества с нами как в двустороннем, так и в международном формате, несмотря на то что Следственным комитетом Российской Федерации было оперативно открыто уголовное дело по факту отравления и британской стороне был направлен официальный запрос о правовой помощи», — говорится в комментарии на сайте посольства.

Дипмиссия отмечает, что расследование дела ведётся британской стороной в режиме секретности.

Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на вопросы по делу Скрипалей.

Ранее в британской полиции заявили, что расследование дела Скрипалей обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).