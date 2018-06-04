В российском посольстве заявили об отсутствии взаимодействия с Лондоном по делу Скрипалей

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Посольство России в Великобритании сообщило, что спустя три месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии взаимодействия по этому делу с британской стороной нет.
В российском посольстве заявили об отсутствии взаимодействия с Лондоном по делу Скрипалей
  • globallookpress.com
  • © Stephen Chung

«К сожалению, говорить о каком-либо взаимодействии с официальным Лондоном по делу Скрипалей не приходится. Его попросту нет... Они наотрез отказываются при этом от любого сотрудничества с нами как в двустороннем, так и в международном формате, несмотря на то что Следственным комитетом Российской Федерации было оперативно открыто уголовное дело по факту отравления и британской стороне был направлен официальный запрос о правовой помощи», — говорится в комментарии на сайте посольства.

Дипмиссия отмечает, что расследование дела ведётся британской стороной в режиме секретности.

Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на вопросы по делу Скрипалей.

Ранее в британской полиции заявили, что расследование дела Скрипалей обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).

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