Эксперт прокомментировал заявление Скотленд-Ярда по расследованию дела Скрипалей

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление Скотленд-Ярда о том, что более 900 свидетелей были опрошены в рамках расследования об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«На мой взгляд, это имитация бурной деятельности. То, что никаких убедительных доказательств вины России и российских спецслужб в покушении на Скрипалей представить невозможно после столь тщательно проведённой громадной и дорогостоящей работы, говорит о том, что этой вины нет. Всё это было грубо сляпанной провокацией, которая должна была обеспечить её бенефициарам какую-то прибыль: информационную, финансовую, может быть, дипломатическую. Ведь, в конце концов, под предлогом наказания России ряд стран попытался предпринять меры по дипломатической изоляции», — отметил Безпалько.

По словам эксперта, никто не извинится перед Россией, и «даже не будет официального признания, что никаких доказательств российской вины нет».

«Скорее всего, либо попытаются нивелировать в СМИ, просто проигнорировать, либо возникнет новая тема, которую начнут искусственно раскручивать для того, чтобы она заменила собой в умах этот скандал со Скрипалями. Это напоминает то, что произошло на Украине с Аркадием Бабченко, только там повторилось в карикатурном виде», — заключил Безпалько.

Ранее в пресс-службе Скотленд-Ярда сообщили о том, что более 900 свидетелей были опрошены в рамках расследования об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отмечается, что за последние три месяца 250 следователей из контртеррористической сети участвовали «в сложнейшем расследовании покушения на убийство Скрипалей».