В Германии прокомментировали законопроект о наказании за исполнение санкций против России

В Германии считают, что закон об ответственности за исполнение санкций против России не будет принят в его первоначальном виде. Об этом заявил координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства Дирк Визе.

«Я пристально наблюдаю за обсуждением этого законопроекта. Насколько я знаю, на настоящий момент он ещё не прошёл (чтение. — RT) в Госдуме. Полагаю, что этот законопроект не будет принят в первоначальной редакции. По моим сведениям, в нынешней версии законопроекта уголовная ответственность заменена на административную», — цитирует Интерфакс Визе.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что данный закон должен быть сбалансированным.

20 мая депутат бундестага Юрген Триттин назвал американские санкции в отношении России частью торговой войны.

В апреле сообщалось, что ущерб от санкций США против России для немецких компаний может составить до €1,5 млрд.