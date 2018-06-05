В Германии прокомментировали законопроект о наказании за исполнение санкций против России
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«Я пристально наблюдаю за обсуждением этого законопроекта. Насколько я знаю, на настоящий момент он ещё не прошёл (чтение. — RT) в Госдуме. Полагаю, что этот законопроект не будет принят в первоначальной редакции. По моим сведениям, в нынешней версии законопроекта уголовная ответственность заменена на административную», — цитирует Интерфакс Визе.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что данный закон должен быть сбалансированным.
20 мая депутат бундестага Юрген Триттин назвал американские санкции в отношении России частью торговой войны.
В апреле сообщалось, что ущерб от санкций США против России для немецких компаний может составить до €1,5 млрд.
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