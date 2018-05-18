Путин заявил, что закон о наказании за исполнение санкций не должен вредить экономике России

Президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что закон о наказании за исполнение антироссийских санкций, который обсуждается в Госдуме, должен быть сбалансированным.

«Я соглашусь, он (закон. — RT) должен быть сбалансированным… не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнёрам, которые добросовестно работают в России. Я уверен, что так оно и будет», — сказал он.

Президент напомнил, что в Государственной думе отодвинули принятие закона для дополнительных консультаций с правительством России.

Он также указал на то, что в Европе существует аналогичный закон.

«И сейчас, насколько мне известно, это прозвучало из Брюсселя. Сейчас коллеги в объединённой Европе хотят активизировать этот закон для защиты своих интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны, в данном случае, Соединённых Штатов. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон», — добавил он.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента перенесла рассмотрение данного законопроекта.

RT вёл прямую трансляцию.