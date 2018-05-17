Госдума перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций США в России
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15 мая законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.
Кроме того, согласно законопроекту для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа до 500 тыс. рублей.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.