Госдума перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций США в России

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России для проведения дополнительных консультаций.

15 мая законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.

Кроме того, согласно законопроекту для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.