Госдума рассматривает контрсанкции и введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских ограничительных мер

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RT
В четверг, 17 мая, Госдума во втором чтении рассматривает два законопроекта о противодействии санкциям США и других стран против России. Первый документ предусматривает введение ответных мер в отношении недружественных государств, а второй — уголовную ответственность за присоединение территории РФ к режиму антироссийских санкций. RT ведёт прямую трансляцию.

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