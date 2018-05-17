Госдума рассматривает контрсанкции и введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских ограничительных мер

В четверг, 17 мая, Госдума во втором чтении рассматривает два законопроекта о противодействии санкциям США и других стран против России. Первый документ предусматривает введение ответных мер в отношении недружественных государств, а второй — уголовную ответственность за присоединение территории РФ к режиму антироссийских санкций. RT ведёт прямую трансляцию.